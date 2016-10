Frankrijk herdenkt slachtoffers van Nice

NICE - In aanwezigheid van president Hollande is zaterdag in Nice de aanslag van 14 juli herdacht. Ongeveer achthonderd familieleden van slachtoffers waren eveneens aanwezig.

Door ANP - 15-10-2016, 12:09 (Update 15-10-2016, 12:09)

Een terrorist reed op de Franse nationale feestdag met een vrachtwagen in op wandelaars op de Promenade des Anglais in Nice. Hij reed 86 mensen dood, van wie tijdens de bijeenkomst de namen werden voorgelezen. Honderden andere mensen raakten gewond door toedoen van de 31-jarige Mohamed Lahouaiej Bouhlel. De Tunesiër werd door de politie doodgeschoten. Islamitische Staat eiste later de verantwoordelijkheid voor de bloedige aanslag op.