ANP Aanval op Dabiq in Syrië begonnen

ISTANBUL - Syrische rebellen, gesteund door Turkije, hebben zaterdag de aanval op Dabiq ingezet. Het stadje in het noordwesten van Syrië, vlakbij de Turkse grens, is een belangrijk bolwerk van IS. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten hebben de rebellen inmiddels de omliggende dorpen Irshaf en Ghaitun ingenomen.

Door ANP - 15-10-2016, 15:53 (Update 15-10-2016, 15:53)

Met steun van Turkse tanks en gevechtsvliegtuigen waren de rebellen de afgelopen dagen al opgerukt richting Dabiq, waar IS met ruim duizend soldaten hevig verzet pleegde. Dabiq is een belangrijke stad voor IS, omdat een apocalyptische voorspelling stelt dat daar de laatste slag tussen moslims en ongelovigen plaatsvindt. Het propagandablad van IS heet daarom ook Dabiq.