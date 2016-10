Bespreking Syrië eindigt zonder verklaring

ANP Bespreking Syrië eindigt zonder verklaring

LAUSANNE - De bespreking in Lausanne over de crisis in Syrië is zaterdag na ruim vier uur geëindigd zonder een gezamenlijke verklaring van de negen deelnemende partijen. Wel heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gezegd dat de partijen in de nabije toekomst in gesprek zullen blijven. Hoe die nieuwe gesprekken zullen plaatsvinden, zei Lavrov er niet bij.

Door ANP - 15-10-2016, 21:48 (Update 15-10-2016, 21:48)

Nieuw aan deze door Kerry geïnitieerde gesprekken was dat ook regeringsvertegenwoordigers van Saudi-Arabië, Jordanië,Egypte, Turkije, Qatar en Irak en Iran deelnamen. Vooraf aan de bespreking liet de Russische minister weten geen speciale verwachtingen te hebben.

Lavrov zei na afloop tegen Russische persbureau's dat de partijen verschillende interessante ideeën hadden besproken en dat ze het eens waren dat het politieke proces zo snel mogelijk moet worden gestart.