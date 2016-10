Duizenden protesteren in Spanje tegen TTIP

MADRID - Duizenden demonstranten zijn zaterdagavond in Spanje de straat opgegaan om te demonstreren tegen de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. TTIP is het vrijhandelsverdrag van de Europese Unie met de Verenigde Staten, CETA betreft een akkoord tussen Europese Unie en Canada.

Door ANP - 16-10-2016, 2:26 (Update 16-10-2016, 2:26)

De organisatie schat dat er in Madrid ongeveer 20.000 mensen op de been waren voor een protestmars waarbij de demonstranten naar het Plaza de Cibeles liepen, een plein in het centrum van de stad. In Barcelona liepen tegenstanders bijna 1,5 kilometer bij een tocht over de Paseo de Gracia, een van de hoofdstraten van de stad.

TTIP en CETA gaan onder andere over het gelijktrekken van verschillen in wetgeving en standaarden tussen de VS, Canada en de EU. Dat zou handel eenvoudiger maken, Tegenstanders van de vrijhandelsverdragen denken dat zo'n akkoord tot meer armoede en ongelijkheid leidt.