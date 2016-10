Turkse media: Strijd om Mosul begonnen

MOSUL - In Irak is een grote militaire operatie van start gegaan om de stad Mosul te heroveren op terreurorganisatie Islamitische Staat. Dat melden Turkse en Iraakse media.

De Amerikaanse artillerie zou op 20 kilometer van de stad, projectielen hebben afgevuurd op IS-doelen ten oosten van de stad, zo zegt een commandant van Peshmerga-strijders. De Amerikanen ontkennen echter dat de aanval begonnen is. Volgens CNN heeft het Iraakse leger zaterdagavond wel duizenden pamfletten van vier pagina's boven de stad uitgestrooid, met teksten als ,het is tijd voor de overwinning' en ,tijd voor een schoon Irak zonder Isis of een ander donker geloof.' Ook staat in de flyer dat een aanval wordt voorbereid.

Bewoners wordt gevraagd uit sommige delen van de stad en bij ISIS-doelen weg te blijven, niet in paniek te raken en ramen en deuren dicht te houden.

Mosul is in omvang de tweede stad in Irak. De stad is van groot strategisch belang voor IS.