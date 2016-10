'De toekomst ligt in handen van Syriërs zelf'

ANP 'De toekomst ligt in handen van Syriërs zelf'

MOSKOU - De landen die zaterdag in Lausanne bijeen waren om over de situatie in Syrië te praten, waren het volgens het Kremlin over één ding eens: de Syriërs moeten zelf over hun toekomst beslissen. Uitgangspunt daarbij is dat het land een eenheid moet blijven.

Door ANP - 16-10-2016, 10:00 (Update 16-10-2016, 10:00)

Wil een Russisch-Amerikaanse overeenkomst kans van slagen hebben, dan moet de gematigde oppositie in Syrië zich volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken afscheiden van radicale groeperingen als Jabhat Fatah al-Sham, eertijds bekend als het Nusra Front. Operaties tegen dergelijke radicale terreurorganisaties, inclusief Islamitische Staat, gaan wat de Russen betreft ondertussen gewoon door.

De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken en zijn Amerikaanse ambtgenoot Kerry bespraken zaterdag in de Zwitserse stad de impasse rond Syrië, met name de explosieve situatie in de grootste stad van het land, Aleppo. Bij het gesprek waren vertegenwoordigers van Saudi-Arabië, Iran, Jordanië, Turkije, Egypte, Irak en Qatar aanwezig. De bijeenkomst werd beëindigd zonder een gezamenlijke verklaring.

Kerry is zondag te gast in Londen, waar hij met minister Johnson en de Duitse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken over Syrië spreekt.