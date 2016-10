Lichaam Poolse oud-president wordt onderzocht

WARSCHAU - De resten van de voormalige Poolse president Lech Kaczynski worden alsnog onderzocht. Dit heeft zijn tweelingbroer en huidig leider van de regeringspartij Recht en Gerechtigheid (PiS), Jaroslaw Kaczynski, bekendgemaakt. Lech Kaczynski kwam in 2010 om tijdens een vliegtuigongeluk bij de Russische stad Smolensk.

Het presidentiële vliegtuig stortte neer met niet alleen de president maar in totaal 95 regeringsmedewerkers en de legertop aan boord. Allen kwamen om. De reden van de crash is nooit opgehelderd, maar dichte mist zou hieraan debet kunnen zijn geweest. Ook is geopperd dat er een explosie plaatsvond voorafgaand aan de crash.

Het is de bedoeling dat ook andere lichamen worden onderzocht. Eerder dit jaar werd er al een nieuw onderzoek naar het ongeluk geopend. Rusland heeft tot nu toe geweigerd de restanten van het vliegtuig aan Polen over te dragen voor onderzoek.