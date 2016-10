'Deutsche Bank moet inkrimpen in VS'

BERLIJN - Deutsche Bank hangt wellicht meer dan een geldstraf boven het hoofd in de Verenigde Staten. De bank moet mogelijk ook fors snoeien in zijn Amerikaanse activiteiten om te ontkomen aan strafvervolging wegens de verkoop van dubieuze financiële producten in de jaren voor de kredietcrisis van 2008.

Door ANP - 16-10-2016, 14:56 (Update 16-10-2016, 15:20)

Dat meldt de Duitse krant Welt am Sonntag op gezag van bronnen rond de onderhandelingen tussen Deutsche Bank en het Amerikaanse ministerie van Justitie. De grootste bank van Duitsland zou vooral zijn investeringstak in de VS moeten verkleinen. De Amerikaanse activiteiten zijn goed op circa een tiende van de in totaal ruim 100.000 werknemers van het financiële concern.

Als het aan Washington ligt moet Deutsche Bank zijn rol in het ontstaan van de kredietcrisis bekopen met een miljardenboete. Pogingen om tot een gunstigere schikking te komen, leverden tot dusver geen akkoord op. Gevreesd wordt dat de bank door de boete zijn kapitaalbuffers flink zal moeten versterken. De beurswaarde van het financiële concern is sinds het begin van dit jaar bijna gehalveerd.

Onder leiding van topman John Cryan werkt Deutsche Bank aan een reorganisatie die ten koste gaat van circa 9000 banen. Afgelopen week werd volgens ingewijden een vacaturestop ingesteld die moet helpen de kosten te verlagen.