Sunday Times: Boris Johnson in column vóór EU

ANP Sunday Times: Boris Johnson in column vóór EU

LONDEN - Het Britse dagblad The Sunday Times heeft een column gepubliceerd van Boris Johnson, waarin hij vóór de Europese Unie pleit. De huidige minister van Buitenlandse Zaken schreef de column al in februari van dit jaar, toen hij nog burgemeester van Londen was. De column werd niet gepubliceerd. Kort daarna werd Johnson bekend als fervent tegenstander van de EU en als voorstander van de brexit. Hij dupeerde met deze nieuwe visie zijn partijgenoot David Cameron, de toenmalige premier van Groot-Brittannië.

Door ANP - 16-10-2016, 16:59 (Update 16-10-2016, 16:59)

In de column waarschuwde hij voor de gevaren van een brexit, waaronder een mogelijke afscheiding van Schotland en Russische agressie. Argumenten die hij later, toen ze gebruikt werden door het 'Stay'-kamp, als paniekerig terzijde schoof.

Boris Johnson heeft inmiddels gereageerd op de column en zegt dat de column van zijn hand destijds ironisch bedoeld was en dat dit 'overduidelijk' was.