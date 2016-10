Johnson en Kerry overwegen meer sancties Syrië

LONDEN - Groot-Brittannië en de Verenigde Staten hebben zondag gezegd dat ze extra sancties overwegen tegen de Syrische president Bashar al-Assad en zijn bondgenoten. Daarnaast hebben ze Rusland opgeroepen om te helpen bij het beëindigen van het conflict in Syrië.

Door ANP - 16-10-2016, 20:21 (Update 16-10-2016, 20:21)

,,Het is van wezenlijk belang dat we de druk erop houden en er zijn tal van maatregelen die we overwegen. Die hebben te maken hebben met extra sancties voor het Syrische regime en haar bondgenoten en met plannen om de verantwoordelijken voor het International Strafhof te brengen'', zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson.

Hij sprak in Londen met de Amerikaanse collega-minister John Kerry die een tiental collega's uit Europa en het Midden-Oosten informeerde over de gesprekken over Syrië die een dag eerder in Zwitserland hadden plaatsgevonden. Kerry bevestigde dat de VS extra sancties tegen Syrië overwegen, maar wilde in dit verband Rusland niet noemen.