Aanval op Mosul begonnen

MOSUL - De militaire operatie om de Iraakse stad Mosul te heroveren op terreurorganisatie Islamitische Staat is in de nacht van zondag op maandag begonnen. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi op nationale televisie gezegd.

Door ANP - 17-10-2016, 2:00 (Update 17-10-2016, 2:00)

Eerder berichtten Turkse en Iraakse media al dat een offensief ophanden is. Mosul is in omvang de tweede stad in Irak. De stad is van groot strategisch belang voor IS.

Volgens CNN heeft het Iraakse leger zaterdagavond duizenden pamfletten van vier pagina's boven de stad uitgestrooid, met teksten als 'het is tijd voor de overwinning' en 'tijd voor een schoon Irak zonder Isis of een ander donker geloof.' Ook staat in de flyer dat een aanval wordt voorbereid.