Geweldsdreiging bij Duitse scholen

LEIPZIG - Bij zeker negen scholen in de Duitse stad Leipzig zijn maandag per e-mail dreigementen binnengekomen. De politie neemt de dreigementen serieus en heeft agenten naar de scholen gestuurd, zei een woordvoerder.

Door ANP - 17-10-2016, 11:31 (Update 17-10-2016, 11:31)

Over de inhoud van de e-mails wilde de politie niets kwijt, meldt de Leipziger Volkszeitung. ,,Ik kan alleen zeggen dat in de e-mails met geweld wordt gedreigd.'' Dagblad Bild schrijft dat er ook in de stad Maagdenburg scholen zijn bedreigd.