ANP Turkije: klaar voor vluchtelingen uit Mosul

ISTANBUL - Turkije staat klaar om de tienduizenden mensen op te vangen die naar verwachting zullen vluchten uit de Iraakse stad Mosul. Dat heeft de Turkse vicepremier Numan Kurtulmus maandag gezegd.

Door ANP - 17-10-2016, 13:28 (Update 17-10-2016, 13:28)

Kurtulmus zei niet een massale vluchtelingenstroom te verwachten, mits de operatie ,,correct'' wordt uitgevoerd. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is minder optimistisch en riep donorlanden op met 61 miljoen dollar over de brug te komen voor de opvang van vluchtelingen uit Mosul. ,,UNHCR is bezorgd dat de gebeurtenissen in Mosul mogelijk 100.000 Irakezen op de vlucht zullen doen slaan richting Syrië en Turkije'', schreef UNHCR in een verklaring.

Het Iraakse leger begon in de nacht van zondag op maandag aan het offensief om Mosul te heroveren op terreurbeweging Islamitische Staat. Irak wordt gesteund door onder andere de Verenigde Staten, maar werkt ook samen met sjiitische milities en de Koerdische peshmerga.