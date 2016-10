Enorme explosie bij Duits chemieconcern

LUDWIGSHAFEN - Door een geweldige explosie op het terrein van het Duitse chemieconcern BASF in Ludwigshafen zijn maandag verscheidene gewonden gevallen. Een aantal mensen wordt volgens het bedrijf vermist, anderen zijn gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde tijdens werkzaamheden aan het netwerk van pijpleidingen, waar grondstoffen doorheen worden gepompt van schepen naar de productieplaatsen in de fabriek.

Door ANP - 17-10-2016, 14:39 (Update 17-10-2016, 14:39)

Uit veiligheidsoverwegingen zijn de naftakrakers en andere petrochemische installaties buiten bedrijf gesteld. De stoffen die nog in de leidingen zaten zijn afgefakkeld. Boven het noorden van de stad is een grote rookwolk te zien. Het is niet bekend of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. De politie heeft de bevolking geadviseerd binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Ook voor het nabijgelegen Mannheim is een waarschuwing uitgegaan.