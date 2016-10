Kinderen Calais arriveren in Groot-Brittannië

LONDEN - Veertien migrantenkinderen zijn maandag per bus van de Franse havenstad Calais naar Groot-Brittannië gereisd. Het gaat om een eerste groep van mogelijk honderden onbegeleide kinderen die de Britse regering wil opnemen.

Door ANP - 17-10-2016, 15:54 (Update 17-10-2016, 16:38)

De veertien kinderen kwamen aan in Croydon in het zuiden van Londen. Ze verbleven zonder ouders of andere begeleiders in de 'jungle', het asielzoekersdorp bij Calais. Ze zijn in Croydon herenigd met familieleden die al langer in Groot-Brittannië verblijven.

Een week geleden bereikten de Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd en zijn Franse ambtgenoot Bernard Cazeneuve overeenstemming over het sneller overbrengen van onbegeleide migrantenkinderen uit Calais naar Groot-Brittannië.

Sluiting Calais

Het is niet bekend hoeveel kinderen er precies naar Groot-Brittannië mogen reizen. Volgens het Rode Kruis zitten er circa duizend onbegeleide kinderen in het kamp van Calais.

Frankrijk wil het migrantenkamp bij Calais binnenkort sluiten. Veel inwoners van de havenstad hebben hun ongenoegen geuit over de overlast die de duizenden migranten zouden veroorzaken. De vluchtelingen wachten in Calais een kans af op een oversteek naar Groot-Brittannië.