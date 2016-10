'Terreinwinst coalitie bij aanval op Mosul'

MOSUL - Het Iraakse leger en zijn bondgenoten hebben in de eerste dag van de aanval op het IS-bolwerk Mosul forse terreinwinst geboekt. Een Amerikaanse legerwoordvoerder zei tegen CNN dat de coalitie honderden vierkante kilometer gebied op de soennitische terreurgroep heeft veroverd.

Door ANP - 18-10-2016, 8:50 (Update 18-10-2016, 8:50)

Ook heeft de coalitie van onder meer Iraakse militairen, peshmerga (Koerdische strijders) en sjiititische milities negen dorpen die eerder onder controle van IS stonden in handen gekregen. Bevelhebbers van de peshmerga zeiden dat ze tot dusver minder tegenstand van IS hebben gekregen dan ze hadden verwacht.

Het Iraakse leger en zijn bondgenoten begonnen in de nacht van zondag op maandag aan het offensief om Mosul te heroveren op IS. De terreurbeweging kreeg de stad in het noorden van Irak in 2014 in handen.