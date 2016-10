Top in Parijs over toekomst van Mosul

PARIJS - Frankrijk belegt donderdag samen met Irak een topontmoeting in Parijs om te praten over de toekomst van de Iraakse stad Mosul als Islamitische Staat daar is verdreven. Dat heeft de Franse minister van Buitenlandse Zaken Ayrault dinsdag gezegd.

18-10-2016

Ayrault waarschuwde dat de slag om Mosul flinke tijd in beslag kan nemen en dat de kans groot is dat de extremisten zich daarna zullen terugtrekken in de hoofdstad van hun zelfbenoemde kalifaat, de Syrische stad Raqqa. Het is volgens hem dan ook van groot belang vast te stellen hoe ook Raqqa kan worden heroverd.

,,Het zal tijd kosten en politieke overtuiging, maar we moeten op één lijn komen. We kunnen Islamitische Staat niet toestaan zichzelf te reorganiseren en aan kracht te winnen.''

Het is nog niet duidelijk welke landen aan de topontmoeting deelnemen.