Trump haalt moeder Benghazi-dode bij debat

WASHINGTON - Donald Trump heeft Patricia Smith, de moeder van een slachtoffer van een aanval op het Amerikaanse consulaat in het Libische Benghazi, uitgenodigd voor het debat dat hij woensdagavond tegen Hillary Clinton voert. De vrouw zei tegen Yahoo News dat ze de uitnodiging vermoedelijk accepteert.

Door ANP - 18-10-2016, 15:17 (Update 18-10-2016, 15:17)

Patricia Smith is de moeder van een medewerker van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Sean Smith. Hij werkte op het Amerikaanse consulaat in de Libische stad Benghazi toen dat in 2012 het doelwit was van een aanslag. Sean Smith en drie andere Amerikanen, onder wie de ambassadeur, kwamen om het leven.

Smith verwijt Clinton onder meer dat ze als toenmalig minister van Buitenlandse Zaken verantwoordelijk is voor de aanslag. Het ministerie zou meerdere verzoeken voor betere veiligheidsmaatregelen voor de ambassade naast zich hebben neergelegd.

Het debat van Trump en Clinton woensdag in Las Vegas is het derde en laatste in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 8 november.