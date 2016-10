Syrië: VS willen IS naar Syrië laten gaan

ANP Syrië: VS willen IS naar Syrië laten gaan

AMMAN - Het Syrische leger heeft dinsdag de Verenigde Staten ervan beschuldigd strijders van Islamitische Staat de gelegenheid te geven uit de belegerde stad Mosul naar Syrië te gaan. Syrië zegt alles in het werk te stellen om dat te voorkomen.

Door ANP - 18-10-2016, 16:18 (Update 18-10-2016, 16:18)

Volgens het land zouden de VS speciale corridors willen inrichten om IS naar Syrië te krijgen en ,,nieuwe slagvelden'' in het oosten van het land te veroorzaken.

,,Elke poging om de grens over te steken is een aanval op de soevereiniteit van Syrië en zal met alle krachten worden bestreden'', stelde het leger.