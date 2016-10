Jeugd VS: liever meteoor dan Trump of Clinton

ANP Jeugd VS: liever meteoor dan Trump of Clinton

BOSTON - Jonge Amerikanen zijn zo ontevreden over de presidentskandidaten, dat ze in een peiling hebben aangegeven nog liever door een enorme meteoor te worden geraakt dan Trump of Clinton in het Witte Huis te zien.

Door ANP - 18-10-2016, 18:22 (Update 18-10-2016, 18:22)

De niet serieus bedoelde vraag was opgenomen in een peiling om de mate van onvrede onder de jonge kiezers in kaart te brengen.

Trump als president ziet een meerderheid van de Amerikanen tussen 18 en 35 jaar niet zitten. Doe dan maar die meteoor, antwoordde 53 procent, terwijl 34 procent dat verkoos boven president Clinton. Bijna 40 procent wil liever een levenslange termijn voor Barack Obama.

,,Het zegt iets over de politieke ontevredenheid die jonge Amerikanen voelen'', zei de opiniepeiler. Bij de verkiezing van Obama speelden jonge kiezers juist een doorslaggevende rol.