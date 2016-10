Rusland en handel hoofdgerechten op EU-top

BRUSSEL - Migratie, Rusland en handel zijn donderdag en vrijdag de hoofdingrediënten van de Europese top in Brussel, blijkt uit de uitnodiging die EU-'president' Donald Tusk dinsdag naar de 28 EU-leiders heeft gestuurd. Premier Mark Rutte zal zijn collega’s donderdagavond tijdens het diner ,,informeren over het ratificatieproces van de associatieovereenkomst met Oekraïne”, schrijft Tusk.

Door ANP - 18-10-2016, 21:10 (Update 18-10-2016, 21:10)

Het is de bevestiging van de telefonische afspraak die Tusk een week geleden met Rutte maakte. Hoeveel tijd Rutte krijgt om te vertellen hoe het verder moet met het handels- en samenwerkingsverdrag nu de Nederlandse kiezers ertegen hebben gestemd, meldt de Pool niet. Maar een hoge EU-functionaris verwacht er weinig van. ,,Het werkdiner draait vooral om Rusland en Syrië.”

Tusk wil een ,,eerlijke en brede" discussie over de betrekkingen met Rusland, zonder de druk van een nieuw besluit over sancties, dat in december op de agenda staat. Hij roept op eensgezind te blijven, ,,onze sterkste troef in het omgaan met Rusland.”

Theresa May

Ook de Britse premier Theresa May mag tijdens het eten spreken. Op haar allereerste EU-top zet ze ,,de stand van zaken in het land op een rijtje". Meer woorden maakt Tusk in zijn invitatie niet vuil aan de vertegenwoordigster van het eerste land ooit dat uit de EU stapt. Een woord van welkom voor de nieuwe premier kan er in deze periode van nakende scheiding niet af.

De top wordt donderdagmiddag afgetrapt met een werksessie over migratie. De focus ligt op Afrika, waar de EU sinds vier maanden geld steekt in projecten om bewoners 'thuis' te houden en hun vertrokken landgenoten terug te krijgen. Buitenlandchef Frederica Mogherini presenteert de eerste resultaten van Niger, Nigeria, Senegal, Mali en Ethiopië.

Handel en industriebeleid zijn voor vrijdagmorgen. Dan komt ook het vrijhandelsverdrag met Canada, CETA, aan bod. Nu de Waalse deelregering weigert premier Charles Michel de bevoegdheid te geven het namens België te ondertekenen, doen de EU-leiders een poging het verdrag te redden zodat het op 27 oktober in bijzijn van de Canadese premier Justin Trudeau kan worden bezegeld.