Argentinië en Chili plannen Andestunnel

ANP

BUENOS AIRES - Argentinië en Chili hebben eindelijk een serieus plan gelanceerd voor de aanleg van een 14 kilometer lange tunnel door de Andes. Die moet de reistijd tussen beide landen over de weg aanzienlijk verkorten. Het project, waarvoor al in 2011 een studie is gemaakt, kan in tien jaar gerealiseerd zijn. Dat zei de Argentijnse minister van Transport dinsdag.

Door ANP - 19-10-2016, 1:33 (Update 19-10-2016, 1:33)

De regeringen van beide Zuid-Amerikaanse staten hebben nu afgesproken werk te maken van het boren van een verbindingsroute op een hoogte van 3800 tot 4070 meter. De huidige grensovergang is op 4780 meter en te bereiken via een gevaarlijk weg. De 'Agua Negra'-tunnel gaat 1,3 miljard euro kosten en geldt als een van de grootste infrastructurele projecten op het continent. De aanbesteding begint zo snel mogelijk.