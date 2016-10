Astronauten met maand vertraging naar ISS

BAIKONOER - Met een maand vertraging zijn twee Russen en een Amerikaan woensdag naar het internationale ruimtestation ISS vertrokken. De Sojoezcapsule werd gelanceerd van de basis Baikonoer in Kazachstan.

Door ANP - 19-10-2016, 11:37 (Update 19-10-2016, 11:37)

Sergej Roesjkov, Adrej Borissenko en Shane Kimbrough zouden al op 23 september vertrekken, maar technische problemen met de bekabeling gooiden roet in het eten. Het trio blijft 155 dagen in de ruimte. Ze hebben in het ruimtelaboratorium ongeveer vijftig experimenten uit te voeren. De Russen hebben er een culinaire opdracht bij: ze gaan proberen paprika in gewichtloze toestand te kweken.

De reis naar het ISS duurt twee dagen. Het laboratorium zweeft op ongeveer 400 kilometer van de aarde. Momenteel verblijven er drie mensen, een Japanner, een Rus en de Amerikaanse astronaute Kathleen Rubins.