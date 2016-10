Controletenten vliegveld Brussel verdwijnen

BRUSSEL - De tenten op het vliegveld van Brussel waarin passagiers sinds de aanslagen van 22 maart een extra controle moeten ondergaan, gaan verdwijnen. De zogenoemde prescreening buiten de vertrekhal wordt op 7 november afgeschaft, zo werd woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 19-10-2016, 14:01 (Update 19-10-2016, 14:02)

In plaats daarvan komen er minder zichtbare veiligheidsmaatregelen, zoals camera's die nummerplaten en gezichten kunnen herkennen. Ook worden slagbomen geplaatst op de toegangsweg naar de nationale luchthaven in Zaventem. Verder krijgen agenten een opleiding om verdacht gedrag beter te herkennen.

De kosten van de maatregelen lopen in de miljoenen. De bedoeling is dat het veiligheidssysteem in de toekomst ook wordt gebruikt op de regionale luchthavens in België.