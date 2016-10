Syrië noemt kritiek EU ongeloofwaardig

ANP Syrië noemt kritiek EU ongeloofwaardig

BEIROET - De Europese Unie ontbreekt het aan geloofwaardigheid om iets te kunnen zeggen over de burgeroorlog in Syrië. Dat heeft de Syrische regering woensdag gezegd nadat eerder de Europese ministers van Buitenlandse Zaken felle kritiek hadden geuit op Damascus en bondgenoot Rusland voor hun rol in het conflict.

Door ANP - 19-10-2016, 15:55 (Update 19-10-2016, 15:55)

De Europese ministers zeiden maandag aan te sturen op meer sancties tegen de regering van president Bashar al-Assad. Het bombardement op Aleppo door Rusland en Syrische militairen is mogelijk een oorlogsmisdaad en moet worden onderzocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag, luidde de kritiek.

,,De EU ontbreekt het aan zelfs de geringste mate van geloofwaardigheid als het gaat om de humanitaire situatie in Syrië, omdat de Unie, door terrorisme te steunen, medeplichtig is aan het lijden van de Syriërs", was de Syrische reactie.