Gevechtspauze Syrië mogelijk verlengd

ANP Gevechtspauze Syrië mogelijk verlengd

BERLIJN - De gesprekken over Syrië woensdagavond in Berlijn hebben geen grote doorbraak opgeleverd. Mogelijk wordt de gevechtspauze in Syrië donderdag verlengd. De Russische president Vladimir Poetin zei dat na onderhandelingen met zijn collega's Angela Merkel en François Hollande.

Door ANP - 20-10-2016, 2:25 (Update 20-10-2016, 2:25)

De Duitse bondskanselier Merkel benadrukte dat in de langdurende vergadering harde woorden zijn gevallen richting Poetin. ,,De bombardementen in Syrië zijn onmenselijk en wreed. Rusland is daar ook verantwoordelijk voor", stelde Merkel. Ze gelooft niet dat Russische troepen terroristen kunnen onderscheiden van ,,vriendelijke mensen", het argument dat Poetin gebruikte voor de luchtaanvallen in Aleppo.

De Franse president Hollande sloot zich daarbij aan: ,,Wat er gebeurt in Aleppo zijn oorlogsmisdaden." Hij stelde een langdurige wapenstilstand voor. ,,De bevolking kan niet doorgaan met het leven in deze ondraaglijke omstandigheden. Enkele uren pauze stelt niks voor."

Het Syrische leger houdt donderdag van 8.00 uur tot 19.00 uur een 'humanitaire pauze', een staakt-het-vuren van luchtaanvallen om humanitaire hulp mogelijk te maken. Duitsland en Frankrijk voerden de druk op om die te verlengen tot een langdurige wapenstilstand.

,,Ik heb voorgesteld om een nieuwe constitutie voor Syrië versneld op te stellen om toekomstige verkiezingen mogelijk te maken", sprak Poetin. De Russische leider staat niet onwelwillend tegenover het verlengen van de 'humanitaire pauze'. Hij zei dat Rusland klaar is om de pauze van luchtaanvallen in Aleppo te verlengen.