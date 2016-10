Trump zal niet per se verlies erkennen

LAS VEGAS - Als Donald Trump de presidentsverkiezingen op 8 november verliest zal hij niet per se zijn verlies erkennen. Dat was de meest opmerkelijke uitspraak in het derde debat tussen Trump en Hillary Clinton.

Door ANP - 20-10-2016, 5:06 (Update 20-10-2016, 5:44)

Trump heeft sinds het vorige debat op zijn campagnebijeenkomsten meermaals gezegd dat er duistere krachten zijn die de overwinning in de verkiezingen door middel van fraude zullen stelen. Debatleider Chris Wallace vroeg hem of hij hiervan terug wilde komen, maar Trump deed dat niet. Hij herhaalde dat er volgens hem miljoenen mensen frauduleus geregistreerd zijn.

,,Bent u niet bereid nu te zeggen dat u de uitslag zal accepteren?'', vroeg Wallace. ,,Ik houd jullie in spanning'', reageerde Trump.

Clinton reageerde dat Trump altijd klaagt over fraude als een uitslag hem niet bevalt. ,,De FBI zei dat er geen reden was voor een rechtszaak over mijn e-mails, hij zei dat de FBI was beïnvloed. Toen hij verloor in de voorverkiezingen klaagde hij. Zelfs toen hij drie jaar op rij geen Emmy won klaagde hij dat de Emmy-verkiezingen niet eerlijk waren.''

De beschuldigingen van aanranding aan het adres van Trump die de afgelopen weken uitkwamen, kwamen ook aan bod. Trump ontkende categorisch dat hij zich ooit aan een vrouw heeft vergrepen en zei dat het Clinton-kamp de vrouwen er wellicht toe heeft aangezet om hem te beschuldigen.

,,In het laatste debat hebben we Donald horen praten over wat hij vrouwen heeft aangedaan'', zei Clinton in een verwijzing naar de opname waarin Trump zei vrouwen ongevraagd bij ,,hun poes'' te grijpen. ,,Vervolgens treden er een aantal vrouwen naar buiten die zeggen dat hij dat heeft gedaan. We weten wat hij heeft gezegd. We weten hoe hij zich gedraagt. Dit is wie hij is.''

In de tweede helft van het debat verschoof de discussie onder meer naar buitenlands beleid. Clinton zei opnieuw dat ze een voorstander is van een no-flyzone en veilige zones voor burgers in Syrië. Hierover moet dan wel eerst worden onderhandeld met Rusland en Syrië, om een dieper conflict te voorkomen, voegde ze eraan toe.

,,Jij hebt ervaring, maar het is de verkeerde ervaring'', zei Trump meerdere keren. Het idee dat Clinton terreurbeweging Islamitische Staat zal verslaan noemde hij bespottelijk. ,,We worden gedold door Poetin en Assad. Niemand kan geloven hoe ongelooflijk dom onze leiders zijn.''