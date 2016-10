Premier Irak: offensief Mosul verloopt rap

PARIJS - Het offensief tegen Islamitische Staat in de Noord-Iraakse stad Mosul verloopt sneller dan gepland. Dat heeft de Iraakse premier Haider al-Abadi donderdag via een videoverbinding laten weten.

Door ANP - 20-10-2016, 10:09 (Update 20-10-2016, 10:09)

,,De strijdkrachten rukken sneller naar de stad op dan wij dachten en sneller dan wij in onze campagne hebben geprogrammeerd'', zei al-Abadi tegen vertegenwoordigers van verscheidene landen die in Parijs bijeen zijn om zich te buigen over de toekomst van Mosul.

De Franse president François Hollande waarschuwde dat er aanwijzingen zijn dat IS-strijders uit Mosul proberen te ontkomen naar het IS-bastion Raqqa in Syrië. Hij zei dat er alles aan gedaan moet worden om te voorkomen dat zij zich daar hergroeperen.