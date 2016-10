EU dreigt Rusland met sancties om Syrië

ANP EU dreigt Rusland met sancties om Syrië

BRUSSEL - De Europese Unie overweegt extra sancties tegen Rusland als de huidige ,,wreedheden’’ in Syrië doorgaan. Dat blijkt uit conceptconclusies van de EU-top in Brussel waar de Europese regeringsleiders de kwestie donderdagavond bespreken.

Door ANP - 20-10-2016, 13:19 (Update 20-10-2016, 13:35)

De leiders spreken in de tekst hun ,,sterke veroordeling’’ uit van de aanvallen op burgers in Aleppo door Syrië en zijn bondgenoten, waarbij Rusland met name wordt genoemd. Zij roepen op tot ,,onmiddellijke stopzetting’’ van de vijandelijkheden en eisen toegang voor humanitaire konvooien. Verder moeten verantwoordelijken worden berecht en moet het politieke overleg een herstart krijgen.

De EU heeft al sancties ingesteld tegen Rusland vanwege de situatie in de Krim en Oost-Oekraïne, maar extra maatregelen vanwege de Russische bombardementen in Syrië liggen gevoelig. Alle opties staan open, staat in de concepttekst, inclusief reisverboden en het bevriezen van tegoeden van personen en organisaties. Op de top staat een ,,brede en open'' discussie over de relatie met Rusland geagendeerd, maar aangezien gesprekken over Syrië woensdagavond in Berlijn geen grote doorbraak opleverden, willen de leiders de druk op Moskou kennelijk toch opvoeren.

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hadden maandag in Luxemburg volgens een hooggeplaatste diplomaat al ,,intense'' discussies over de Russische rol in Syrië. Zij stelden dat de ,,doelgericht bombardementen'' en het gebruik van chemische wapens en vat- en clusterbommen mogelijk neerkomen op oorlogsmisdaden. Zij willen dat het Internationaal Strafhof dit gaat onderzoeken en kondigden al meer strafmaatregelen aan tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, die met zo'n tweehonderd andere Syriërs al op een Europese sanctielijst staan.