Spoedberaad over handelsverdrag met Canada

ANP Spoedberaad over handelsverdrag met Canada

BRUSSEL - De Waalse regering is donderdagavond bijeen om het nieuwste voorstel te bespreken dat het vrijhandelsverdrag van de EU met Canada, CETA, moet redden. Ook in Brussel wordt koortsachtig overlegd tussen de EU-lidstaten. De Waalse premier Paul Magnette licht het parlement van Wallonië vrijdag in over de uitkomst van de onderhandelingen.

Door ANP - 20-10-2016, 21:30 (Update 20-10-2016, 21:30)

EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) legde donderdagmiddag nieuwe voorstellen op tafel om de Walen over de streep te trekken. Er wordt een 'interpretatieve verklaring’ aan het verdrag gehecht die bezwaren van de Walen moet wegnemen, zonder dat het al vier jaar geleden afgeronde verdrag wordt gewijzigd.

Het verdrag zou op 27 oktober in Brussel door de EU en de Canadese premier Justin Trudeau moeten worden ondertekend, maar Magnette legde deze week een bom onder CETA. Hij weigert premier Charles Michel het verdrag te laten ondertekenen namens heel België. Alle lidstaten, tien regionale parlementen en Canada moeten instemmen met de nieuwe verklaring.