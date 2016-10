Walen verwerpen handelsverdrag met Canada

BRUSSEL - De Waalse regering heeft donderdagavond het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada, CETA, verworpen. De onderhandelingen worden vrijdag voortgezet, zei premier Paul Magnette na afloop van spoedberaad met zijn regering.

Door ANP - 20-10-2016, 23:16 (Update 20-10-2016, 23:16)

De nieuwe voorstellen die EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) donderdagmiddag op tafel had gelegd om de impasse te doorbreken, blijken onvoldoende om de zorgen over het verdrag bij de Walen weg te nemen.

Magnette legde deze week een bom onder het verdrag met zijn weigering premier Charles Michel het te laten ondertekenen namens heel België. Alle nationale en tien regionale parlementen in de EU moeten instemmen met CETA, maar Wallonië ging onverwacht dwars liggen. De Walen zijn met name bezorgd over de gevolgen van CETA voor hun landbouwsector.