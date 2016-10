Canadese inbreker bakt naakt eieren

VANCOUVER - De politie in Vancouver waarschuwt haar inwoners om deuren en ramen op slot te doen na een bizarre inbraak. Een 35-jarige Canadees verschafte zich toegang tot een woning, trok zijn kleren uit en begon eieren te bakken. Dat berichtte CTV Vancouver donderdagavond.

Door ANP - 21-10-2016, 1:50 (Update 21-10-2016, 1:50)

Volgens politieonderzoekers wilde de inbreker een maaltijd bereiden in de keuken. Daarbij vernielde hij de oven en magnetron. Op het moment van de inbraak was een bewoner in een andere kamer televisie aan het kijken. Hij hoorde iemand binnenkomen maar veronderstelde dat het zijn huisgenoot was. Toen hij toch besloot een kijkje te gaan nemen ontdekte hij de naakte vreemdeling. Hij joeg hem het huis uit en belde de politie, die de man even verderop arresteerde.

Dit incident was krankzinnig genoeg niet de eerste keer dat de politie in Vancouver een naakte inbreker arresteerde die eieren aan het klaarmaken was. In 2013 arresteerde ze een inbreker die naakt aan het koken was. Deze inbreker had zelfs een douche genomen voordat hij in de keuken met de eieren aan de slag ging.