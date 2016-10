Actie extremisten in Iraakse stad Kirkuk

KIRKUK - Gewapende extremisten hebben vrijdag overheidsgebouwen in de Iraakse stad Kirkuk aangevallen, meldt de BBC. Zelfmoordterroristen bliezen zichzelf op bij politiebureaus in de stad en een elektriciteitscentrale. Iraakse veiligheidstroepen zouden de aanval hebben afgeslagen.

Door ANP - 21-10-2016, 8:19 (Update 21-10-2016, 8:19)

De groep Islamitische Staat zei achter de aanval te zitten. De IS-strijders zouden onder andere het stadhuis zijn binnengedrongen en een hotel hebben bezet.

De autoriteiten in Kirkuk hebben een uitgaansverbod ingesteld.

De aanval in Kirkuk valt samen met een offensief van Iraakse regeringstroepen en Koerdische milities om de door IS ingenomen stad Mosul in het noorden van Irak te bevrijden.