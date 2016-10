Robert Courts wint zetel ex-premier Cameron

LONDEN - De Conservatief Robert Courts heeft bij tussentijdse verkiezingen de Lagerhuiszetel in Witney gewonnen die vacant was door het opstappen van zijn partijgenoot David Cameron. De ex-premier stapte op na het verliezen van het brexit-referendum, over het Britse lidmaatschap van de Europese Unie.

21-10-2016

Courts kreeg weliswaar de meeste stemmen, maar de Conservatieven hebben in Witney geen absolute meerderheid meer. Ze kregen slechts 45 procent van de stemmen.

De Lagerhuiszetel van Labour van de in juni vermoorde Jo Cox ging naar Tracy Brabin. Zij kreeg in het district Batley and Spen liefst 85 procent van de stemmen. Brabin (65) is zeer bekend bij alle Britten. Ze is een actrice die onder meer in de tv-serie Coronation Street speelde.