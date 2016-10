Walen buigen niet voor druk over CETA-verdrag

NAMEN - Canada en de EU bieden Wallonië nog onvoldoende om in te stemmen met het vrijhandelsakkoord tussen Europa en Canada, CETA. ,,Er is een wil om vooruit te gaan, maar geen akkoord”, zei de Waalse premier Paul Magnette vrijdag in het Waalse parlement, waar hij de stand van zaken kwam uitleggen.

Door ANP - 21-10-2016, 10:51 (Update 21-10-2016, 14:03)

,,Wij blokkeren dit verdrag niet voor onze lol”, betoogde Magnette. ,,Dit gaat niet alleen over dit verdrag. De wereld globaliseert. Het spijt me voor de Canadezen dat zij de eersten zijn die aan deze test worden onderworpen.”

De Waalse regering verwierp donderdagavond nieuwe voorstellen van de Europese Commissie over het CETA-verdrag. Door het aanhoudende verzet van de Walen hangt ondertekening van het verdrag op 27 oktober aan een zijden draad.

Onderhandelingen

De onderhandelingen tussen de Europese Commissie, Canada, Wallonië en België over een oplossing voor de Waalse bezwaren gaan door. Magnette sprak vrijdagmorgen ook met de Canadese minister van Handel, Chrysta Freeland. In het parlement las hij een lange lijst van onderwerpen voor waarmee Wallonië moeite mee.

Vrijdagmorgen zei federaal premier Charles Michel in Brussel dat hij ,,niet gerust” is op de goede afloop. In een nachtelijk telefoongesprek met de Canadese premier Justin Trudeau heeft hij gemeld dat er sprake is van ,,radicalisering'' van de standpunten.

Toestemming

Michel heeft toestemming van de Waalse regering nodig om namens heel België te tekenen. Alle EU-landen, Canada en tien regionale parlementen moeten het ratificeren. Als Michel de bezwaren van Wallonië zou negeren en zonder mandaat zou tekenen, riskeert hij een institutionele crisis.

Inmiddels hebben 88 Europarlementariërs uit twintig landen in een brief hun ,,volle steun'' betuigd aan het Waals parlement en Magnette. Onder hen Agnes Jongerius (PvdA), Bas Eickhout (GroenLinks) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren). De ondertekenaars vinden dat het Waalse verzet getuigt van ,,democratische vitaliteit en voorbeeldige politieke moed’’.