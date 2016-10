Dylan verwijdert Nobelprijs van zijn website

NEW YORK - Eerst reageerde Bob Dylan helemaal niet op de toekenning van de Nobelprijs voor Literatuur. Na een week verscheen op zijn website de vermelding 'winner of the Nobel prize in literature'. Dat duurde ongeveer 24 uur. De aanduiding is alweer verdwenen.

Door ANP - 21-10-2016, 11:25 (Update 21-10-2016, 11:56)

Zelfs het Nobelprijscomité kreeg de 75-jarige zanger, tekstschrijver en componist niet te pakken. In Stockholm blijft men echter optimistisch: hij komt vast op 10 november naar de Zweedse hoofdstad om de prijs persoonlijk in ontvangst te nemen. Maar zeker is dat niet. Dylan staat allang bekend als eigenzinnig.

Op zijn website verscheen de vermelding van de Nobelprijs bij het boek The Lyrics 1961-2012, niet toevallig een verzameling van zijn teksten. Waarom de vermelding is verdwenen, staat er niet bij.

In de historie van de Nobelprijs voor Literatuur werd de prijs wel eens geweigerd en de laureaat kreeg ook wel eens een verbod van zijn land om de prijs te gaan ophalen. Wat nog niet voorkwam, was absolute radiostilte.