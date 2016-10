Iedereen is welkom in slaapkamer van de paus

VATICAANSTAD - Paus Fransiscus maakt geen gebruik van de zomerresidentie in Castel Gandolfo. Het Vaticaan heeft derhalve besloten de poorten van het paleis te openen. Wie wil, kan nu een kijkje nemen in de pauselijke slaapkamer.

Door ANP - 21-10-2016, 14:34 (Update 21-10-2016, 15:30)

Wie daar iets groots van verwacht, komt bedrogen uit. Het bed van de kerkvorst in Castel Gandolfo blijkt een smal exemplaar te zijn. Het heeft een messing omlijsting.

De sprei is beige en er staan twee nachtkastjes naast het bed. Dat is alles. De laatste paus die het verblijf op 30 kilometer ten zuidoosten van Rome in de Albaanse Heuvels gebruikte, was Benedictus XVI, die in februari 2013 terugtrad. Er zijn nog wat sporen van hem te vinden: een portret en een vlaggetje van Beieren.

Het paleis in de kleine Italiaanse stad (9000 inwoners) is al bijna vijfhonderd jaar in bezit van het Vaticiaan. Het was behalve een slaapplaats in de zomer ook een toevluchtsoord. Pius XII bijvoorbeeld, zou zich er tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben verstopt. In die periode kwamen er ook zwangere vrouwen. In het pauselijk bed zijn minstens veertig baby's geboren.