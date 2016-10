63 procent kiezers gelooft in misbruik Trump

NEW YORK - Een meerderheid van de Amerikanen gelooft dat de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Uit een peiling van Reuters/Ipsos blijkt dat dit geldt voor 63 procent van de Amerikanen. Onder het deel van de bevolking dat zich als Republikeins ziet is dit een derde.

Door ANP - 22-10-2016, 3:41 (Update 22-10-2016, 3:41)

Ondanks de beschuldigingen van seksueel misbruik, die Trump ontkent, en zijn omstreden bewering dat het verkiezingsproces wordt gemanipuleerd, is zijn achterstand op Hillary Clinton kleiner geworden. In de meest recente peiling, gehouden van 14 tot 20 oktober, staat de New Yorkse vastgoedmagnaat op 40 procent. Clinton zou 44 procent van de kiezers achter zich hebben. Een week eerder stond de Democrate op hetzelfde percentage, terwijl Trump het toen met 37 procent moest doen.

De steun voor Clinton in de wekelijkse Reuters/Ipsos-peiling nam steeds verder toe sinds eind augustus, toen beide kandidaten nog gelijk opgingen.