Hoofdkwartier Clinton ontruimd om poederbrief

NEW YORK - Het hoofdkwartier van het campagneteam van Hillary Clinton in New York is vrijdagavond (plaatselijke tijd) ontruimd nadat daar in een envelop een onbekend wit poeder was aangetroffen. Twee stagiairs in het kantoor in Manhattan ontdekten de poederbrief en brachten de envelop naar het hoofdkantoor in Brooklyn, zei de politie. Dat leidde tot de ontruiming van een verdieping van het pand.

Door ANP - 22-10-2016, 10:42 (Update 22-10-2016, 10:42)

Vier mensen zijn blootgesteld aan het poeder en worden onderzocht. Het is nog niet duidelijk was het witte goedje precies is.

Een week na de aanslagen van 11 september 2011 doken in de Verenigde Staten brieven op met daarin een poeder dat miltvuur veroorzaakte. Vijf mensen kwamen daardoor om het leven.