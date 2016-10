'Mensen met ademhalingsproblemen bij Mosul'

QAYYARA - Zo'n duizend mensen zijn ten zuiden van de Iraakse stad Mosul in een ziekenhuis beland met ademhalingsproblemen. De gezondheidsklachten houden verband met een zwavelfabriek die vermoedelijk in brand is gestoken door terreurbeweging Islamitische Staat. Voor zover bekend is niemand omgekomen.

Door ANP - 22-10-2016, 16:33 (Update 22-10-2016, 16:33)

De fabriek vloog eerder deze week in brand, nadat het Iraakse leger IS-strijders in de buurt had teruggedrongen. Volgens het Amerikaanse leger hebben de IS-strijders de fabriek in brand gestoken.

Het Iraakse leger begon afgelopen weekeinde aan een offensief om IS uit Mosul te verjagen. De stad is het belangrijkste bolwerk van de terreurbeweging in Irak.