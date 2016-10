Colombia onderschept recordhoeveelheid coke

ANP Colombia onderschept recordhoeveelheid coke

BOGOTA - De Colombiaanse autoriteiten hebben dit jaar tot dusver al 300 ton cocaïne in beslag genomen. Minister van Defensie Luis Carlos Villegas zei dit weekend dat in een jaar tijd nog nooit zo'n grote hoevelheid cocaïne is onderschept.

Door ANP - 22-10-2016, 19:15 (Update 22-10-2016, 19:15)

Volgens de bewindsman is de 300 ton drugs op de zwarte markt ruim 8 miljard euro waard. Onlangs boekte het Zuid-Amerikaanse land een groot succes in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Voor de kust van het departement Nariño, in het grensgebied met Ecuador, legden de autoriteiten beslag op een kleine onderzeeër die bijna een ton cocaïne vervoerde.

Colombia is de grootste cocaïneproducent ter wereld. Naast drugsbendes hebben ook guerrillabewegingen als de FARC fortuin gemaakt met de handel in cocaïne.