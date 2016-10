Piraten laten gijzelaars na jaren vrij

MOGADISHU - Een groep Aziatische zeelieden die ruim vier jaar geleden werd overvallen door Somalische piraten is vrijgelaten. Dat hebben de Somalische autoriteiten en Oceans Beyond Piracy (OCB), een organisatie die piraterij bestrijdt, bekendgemaakt.

Door ANP - 22-10-2016, 20:19 (Update 22-10-2016, 20:19)

Het gaat in totaal om 26 mensen uit Cambodja, China, de Filipijnen, Indonesië, Taiwan en Vietnam. Hun schip werd in maart 2012 in de buurt van de eilandengroep de Seychellen gekaapt. Oorspronkelijk bestond de groep uit 29 mensen. Een kwam tijdens de kaping om en twee bezweken later aan ziektes, aldus OCB. De bevrijde gijzelaars kwamen zaterdagmiddag aan in Kenia.

Of er losgeld voor de gijzelaars is betaald is onduidelijk.