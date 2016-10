'Turkije klaar om in te grijpen in Irak'

ANKARA - Turkije is er klaar voor om ,,maatregelen te treffen'' in Irak, aangezien de Verenigde Staten en Irak beloftes over het op afstand houden van Koerdische en sjiitische strijders niet zijn nagekomen. Met die waarschuwing kwam de Turkse premier Binali Yildirim zaterdagavond.

Door ANP - 22-10-2016, 22:01 (Update 22-10-2016, 22:01)

Turkije wil niet dat de Koerden en sjiitische milities die worden gesteund door Iran meedoen aan de strijd om Mosul, het grootste Iraakse bolwerk van terreurbeweging IS. Volgens Yildirim kan Turkije het zich niet veroorloven niets te doen, aangezien het land een 350 kilometer lange grens met Irak deelt. ,,We hebben alle mogelijke voorbereidingen getroffen omdat de beloftes die de VS en Irak hebben gedaan over de PKK en sjiitische milities nog niet toereikend zijn'', aldus Yildirim.

,,Turkije kan niet stil blijven zitten als er langs de grens gevechten en slachtpartijen plaatsvinden en mogelijk vluchtelingenstromen op gang komen. Het zal optreden als dat nodig blijkt'', zei de premier.