ANP 2400 bootvluchtelingen gered op zaterdag

ROME - De kustwacht heeft zaterdag 2400 vluchtelingen gered die in boten op de Middellandse Zee ronddobberden. Op zaterdag werden ongeveer twintig reddingsoperaties uitgevoerd, volgens de Italiaanse kustwacht.

Door ANP - 23-10-2016, 0:06 (Update 23-10-2016, 0:06)

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn bij de reddingsacties twaalf mensen omgekomen, van wie vier kinderen.

De afgelopen maanden is de route over de Middellandse Zee populairder geworden. De vluchtelingen steken de zee over om van Noord-Afrika (met name Libië) naar Europa te komen. Vaak gebruiken ze daarvoor opblaasbare bootjes.