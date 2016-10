Protestmars in Venezuela voor vertrek Maduro

CARACAS - Duizenden in het wit geklede vrouwen zijn zaterdag bij een protestmars in Caracas de straat opgegaan. Ze uitten hun ongenoegen over het feit dat de verkiezingsautoriteit (CNE) in Venezuela de referendumcampagne van tegenstanders van president Maduro heeft opgeschort. De protestmars was georganiseerd door Lilian Tintori, de echtgenote van de gevangen oppositieleider Leopoldo López.

Door ANP - 23-10-2016, 1:38 (Update 23-10-2016, 1:38)

Donderdag werd de campagne om een referendum te organiseren, opgeschorst omdat de CNE vermoedt dat er gefraudeerd is bij het verzamelen van de handtekeningen. Volgens de oppositie is deze beslissing niet grondwettelijk.

Bij het referendum zou worden gestemd over de afzetting van Maduro. De president is volgens peilingen uiterst impopulair. Venezuela verkeert in een diepe economische crisis. Aan de meest fundamentele goederen, van voedsel tot wc-papier, zijn ernstige tekorten.