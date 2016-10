Rellen bij ontruimingen 'jungle' in Calais

ANP Rellen bij ontruimingen 'jungle' in Calais

CALAIS - Nog voordat de officiële ontruimingen van de zogenoemde jungle in Calais beginnen, zijn er al rellen ontstaan. In de nacht van zaterdag op zondag is er met stenen naar de politie gegooid, meldt de Franse nieuwszender BFMTV.

Door ANP - 23-10-2016, 8:50 (Update 23-10-2016, 8:50)

De Franse regering wil het omstreden kamp vanaf maandag officieel ontruimen. Er wonen volgens de officiële cijfers zo'n 6500 illegalen, die het liefst zo snel mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk willen vertrekken. De vluchtelingen worden vanaf maandag met bussen naar diverse opvangcentra in Frankrijk gebracht.

In de jungle wonen volgens de autoriteiten ook zo'n 200 activisten van de No Border-beweging, die voor een grenzeloze wereld pleit.