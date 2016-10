Orbán uitgefloten tijdens herdenking

BOEDAPEST - De Hongaarse minister-president Victor Orbán is zondag tijdens de herdenking van de volksopstand van 1956 uitgefloten. Honderden aanhangers van de liberale oppositie gaven op die manier blijk van hun afkeer van diens beleid.

Door ANP - 23-10-2016, 18:27 (Update 23-10-2016, 18:27)

De officiële plechtigheid werd gehouden voor het parlementsgebouw in Boedapest. Daar hadden zich veel meer volgers van de rechts-nationalistische regeringsleider Orbán verzameld dan tegenstanders, toch werden ze regelmatig vanaf de rand van het plan overstemd. Afwisselen werd ,,dictator, dictator'' geschreeuwd en op schelle bootsmanfluitjes geblazen. Het protestconcert was ook bestemd voor de Poolse president en eregast Andrzej Duda.

Orbán verdedigde in zijn toespraak onder meer zijn harde stellingname ten aanzien van vluchtelingen en hekelde de EU. ,,In plaats van eigen kinderen kiest die voor migranten en in plaats zich op werkgelegenheid te richten, trekt ze een wissel op de toekomst''.

Op 23 oktober 1956 kwam de Hongaarse bevolking in opstand tegen de communistische overheersing. Sovjet-troepen braken het verzet twee weken later op bloedige wijze. Veel Hongaren vluchtten, onder meer naar Nederland.