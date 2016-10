Beeld naakte Trump geveild voor fiks bedrag

LOS ANGELES - Een standbeeld van een naakte Donald Trump heeft bij een veiling in Los Angeles omgerekend 20.000 euro opgeleverd. Een deel van de opbrengst van de veiling gaat naar een organisatie die zich inzet voor immigranten. Wie het royale bedrag voor de naakte Trump neerlegde, is onbekend.

Door ANP - 23-10-2016, 18:28 (Update 23-10-2016, 18:28)

Het aparte kunstwerk is gemaakt door een beeldhouwer uit Ohio. Andere exemplaren van het standbeeld - genaamd The Emperor has no Balls - verschenen eerder dit jaar op straat in vijf steden: Cleveland, New York, Los Angeles, San Francisco en Seattle. Ze werden daar echter al snel door de autoriteiten verwijderd.