Politie eindigt impasse met verwarde man

ANP Politie eindigt impasse met verwarde man

LONDEN - De politie in Londen heeft zondagavond de man gearresteerd die zich sinds vrijdag in een huis had verschanst met mogelijk grote hoeveelheden brandbare materialen. Dat meldt zender Sky News.

Door ANP - 24-10-2016, 2:02 (Update 24-10-2016, 2:02)

Uit voorzorg werden in de Londense wijk Northolt ongeveer tachtig mensen geëvacueerd. De politie probeerde met de man, die zichzelf in het huis had gebarricadeerd, te onderhandelen. Toen de gesprekken niets opleverden, werd besloten het huis binnen te gaan.

Volgens de politie was er geen sprake van een terroristische actie, maar ging het om een verwarde man.