ANP Eerste bussen verlaten rustige Jungle

CALAIS - Even na acht uur maandagochtend hebben de eerste bussen de Jungle in Calais verlaten, het spontaan ontstane kamp met duizenden vluchtelingen in de Noord-Franse havenstad. De registratie en het vertrek van de eerste groepen verliepen rustig.

Door ANP - 24-10-2016, 9:04 (Update 24-10-2016, 9:04)

Franse media melden dat er ongeveer 1250 politiemensen en gendarmes op het terrein aanwezig zijn. Ze hebben nog niet hoeven ingrijpen. In de nacht van zondag op maandag kwam het wel tot enkele opstootjes. De autoriteiten schatten het aantal vluchtelingen in de Jungle op 6000 tot 8000.

Aan de rand van het terrein stonden rond negen uur ongeveer zestig bussen gereed om de vluchtelingen weg te brengen naar opvangcentra in heel Frankrijk. De ontruiming duurt vermoedelijk de hele dag.